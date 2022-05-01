دسته بندی ها
درام(14795)کمدی(7735)هیجان انگیز(6236)اکشن(6143)جنایی(4318)عاشقانه(4254)ترسناک(3813)ماجراجویی(3635)رازآلود(2415)فانتزی(1855)علمی تخیلی(1768)انیمیشن(1681)بیوگرافی(1538)خانوادگی(1507)تاریخی(1234)مستند(1151)جنگی(850)آهنگ(675)ورزشی(600)وسترن(454)موزیکال(375)کوتاه(343)نوآر(105)فیلم نوآر(27)خبری(9)تلویزیون واقع‌نما(7)مسابقه تلویزیونی(3)اخبار(1)تاک شو(1)
درام(4246)کمدی(2077)اکشن(1526)انیمیشن(1414)عاشقانه(1364)جنایی(1186)ماجراجویی(1113)رازآلود(775)فانتزی(684)هیجان انگیز(573)تاریخی(456)مستند(284)خانوادگی(261)علمی تخیلی(234)ترسناک(233)بیوگرافی(192)تلویزیون واقع‌نما(148)کوتاه(107)آهنگ(105)ورزشی(96)جنگی(57)مسابقه تلویزیونی(57)وسترن(25)موزیکال(19)تاک شو(15)بازی شو(6)اخبار(2)معمایی(1)
دانلود فیلم Good Fortune 2025449229-384755316
100% zarfilm
6.9
دانلود سریال Pluribus449217-1654142309
97% zarfilm
9.3
دانلود سریال The Witcher10975-1791323018
91% zarfilm
7.9
دانلود سریال Tulsa King276418-2003622241
96% zarfilm
7.9
دانلود فیلم Black Phone 2 2025449012-719221738
77% zarfilm
6.5
دانلود سریال The Last Frontier445315-609569066
93% zarfilm
7.1

/10
سریال های درحال پخش

آخرین سریال های بروز شده در زرفیلم
تمامی سریالها
دانلود سریال Pluribus
+ قسمت 2
فصل 1
Pluribus
دانلود سریال All Her Fault
+ قسمت 2
فصل 1
All Her Fault
دانلود سریال کره‌ای Last Summer
+ قسمت 2
فصل 1
Last Summer
دانلود انیمیشن Hazbin Hotel
+ قسمت 4
فصل 2
Hazbin Hotel
دانلود انیمیشن The Bad Guys: Breaking In
+ قسمت 5
فصل 1
The Bad Guys: Breaking In
دانلود سریال Death by Lightning
+ قسمت 1
فصل 1
Death by Lightning
دانلود سریال The Forsytes
+ قسمت 3
فصل 1
The Forsytes
دانلود انیمیشن South Park
+ قسمت 2
فصل 28
South Park

جدیدترین فیلم ها

آخرین فیلمهای بروز شده در زرفیلم
تمامی فیلمها

اکشن

فانتزی

کمدی

دانلود فیلم Good Fortune 2025449229-257131592

Good Fortune

2025 6.9/10

اکشن

رازآلود

علمی تخیلی

دانلود فیلم Reflection in a Dead Diamond 2025449173-372165492

Reflection in a Dead Diamond

2025 6.3/10

ترسناک

دانلود فیلم Black Phone 2 2025449012-2109137173

Black Phone 2

2025 6.5/10

هیجان انگیز

دانلود فیلم Ice Fall 2025449073-90784792

Ice Fall

2025 4.8/10

علمی تخیلی

هیجان انگیز

دانلود فیلم Justicia artificial 2024449167-48517169

Justicia artificial

2024 5.6/10

اکشن

بیوگرافی

درام

دانلود فیلم The Smashing Machine 2025449017-339112549

The Smashing Machine

2025 6.7/10

جنگی

درام

دانلود فیلم Eleanor the Great 2025449127-1599716848

Eleanor the Great

2025 6.6/10

اکشن

جنایی

درام

دانلود فیلم هندی They Call Him OG 2025449104-289218259

They Call Him OG

2025 6.1/10

اکشن

درام

عاشقانه

دانلود فیلم Dehset Bey 2025449086-1917662100

Dehset Bey

2025 7.1/10

درام

دانلود فیلم The Negotiator 2025448956-1322458325

The Negotiator

2025 6.9/10

درام

هیجان انگیز

دانلود فیلم Ghost Trail 2024444974-962334705

Ghost Trail

2024 6.6/10

ترسناک

رازآلود

دانلود فیلم Bring Her Back 2025435248-1077002253

Bring Her Back

2025 7.2/10

ترسناک

علمی تخیلی

هیجان انگیز

دانلود فیلم The Astronaut 2025444310-1031858527

The Astronaut

2025 4.6/10

کمدی

دانلود فیلم The Roses 2025447685-1939576610

The Roses

2025 6.8/10
