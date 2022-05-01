دسته بندی ها
فیلم ها
(27,793)
سریال ها
(7,143)
انیمیشن
(1,681)
مستند
(1,151)
شخصیت ها
(59,925)
جدول باکس آفیس
پیشنهادی
(218)
پخش آنلاین
(26,645)
دوبله
(11,042)
۲۵۰ فیلم برتر
۲۵۰ سریال برتر
درام
(14795)
کمدی
(7735)
هیجان انگیز
(6236)
اکشن
(6143)
جنایی
(4318)
عاشقانه
(4254)
ترسناک
(3813)
ماجراجویی
(3635)
رازآلود
(2415)
فانتزی
(1855)
علمی تخیلی
(1768)
انیمیشن
(1681)
بیوگرافی
(1538)
خانوادگی
(1507)
تاریخی
(1234)
مستند
(1151)
جنگی
(850)
آهنگ
(675)
ورزشی
(600)
وسترن
(454)
موزیکال
(375)
کوتاه
(343)
نوآر
(105)
فیلم نوآر
(27)
خبری
(9)
تلویزیون واقعنما
(7)
مسابقه تلویزیونی
(3)
اخبار
(1)
تاک شو
(1)
درام
(4246)
کمدی
(2077)
اکشن
(1526)
انیمیشن
(1414)
عاشقانه
(1364)
جنایی
(1186)
ماجراجویی
(1113)
رازآلود
(775)
فانتزی
(684)
هیجان انگیز
(573)
تاریخی
(456)
مستند
(284)
خانوادگی
(261)
علمی تخیلی
(234)
ترسناک
(233)
بیوگرافی
(192)
تلویزیون واقعنما
(148)
کوتاه
(107)
آهنگ
(105)
ورزشی
(96)
جنگی
(57)
مسابقه تلویزیونی
(57)
وسترن
(25)
موزیکال
(19)
تاک شو
(15)
بازی شو
(6)
اخبار
(2)
معمایی
(1)
100%
6.9
97%
9.3
91%
7.9
96%
7.9
77%
6.5
93%
7.1
/10
سریال های درحال پخش
آخرین سریال های بروز شده در زرفیلم
تمامی سریالها
+ قسمت 2
فصل 1
Pluribus
+ قسمت 2
فصل 1
All Her Fault
+ قسمت 2
فصل 1
Last Summer
+ قسمت 4
فصل 2
Hazbin Hotel
+ قسمت 5
فصل 1
The Bad Guys: Breaking In
+ قسمت 1
فصل 1
Death by Lightning
+ قسمت 3
فصل 1
The Forsytes
+ قسمت 2
فصل 28
South Park
جدیدترین فیلم ها
آخرین فیلمهای بروز شده در زرفیلم
تمامی فیلمها
اکشن
فانتزی
کمدی
Good Fortune
2025
6.9
/10
اکشن
رازآلود
علمی تخیلی
Reflection in a Dead Diamond
2025
6.3
/10
ترسناک
Black Phone 2
2025
6.5
/10
هیجان انگیز
Ice Fall
2025
4.8
/10
علمی تخیلی
هیجان انگیز
Justicia artificial
2024
5.6
/10
اکشن
بیوگرافی
درام
The Smashing Machine
2025
6.7
/10
جنگی
درام
Eleanor the Great
2025
6.6
/10
اکشن
جنایی
درام
They Call Him OG
2025
6.1
/10
اکشن
درام
عاشقانه
Dehset Bey
2025
7.1
/10
درام
The Negotiator
2025
6.9
/10
درام
هیجان انگیز
Ghost Trail
2024
6.6
/10
ترسناک
رازآلود
Bring Her Back
2025
7.2
/10
ترسناک
علمی تخیلی
هیجان انگیز
The Astronaut
2025
4.6
/10
کمدی
The Roses
2025
6.8
/10
